LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

FTSE 100-Kursverlauf

04.11.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 gewann am Abend an Wert.

Zum Handelsschluss stieg der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,79 Prozent auf 10.829,21 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,268 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,011 Prozent auf 10.637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.638,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.857,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.631,96 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,930 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 10.461,95 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.879,38 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.714,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,82 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 7,09 Prozent auf 24,48 GBP), Smith Nephew (+ 6,49 Prozent auf 11,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,40 Prozent auf 4,41 GBP), Associated British Foods (+ 6,37 Prozent auf 20,21 GBP) und Endeavour Mining (+ 6,21 Prozent auf 37,78 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Weir Group (-9,58 Prozent auf 23,78 GBP), Ithaca Energy (-8,11 Prozent auf 2,58 GBP), Computacenter (-4,38 Prozent auf 48,24 GBP), BAE Systems (-4,19 Prozent auf 19,88 GBP) und BP (-3,00 Prozent auf 5,72 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 151.348.115 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,221 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net