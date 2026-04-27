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FTSE 100-Performance

LSE-Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag

28.04.26 12:25 Uhr
LSE-Handel: So steht der FTSE 100 am Mittag | finanzen.net

Der FTSE 100 verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
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FTSE 100
10.371,1 PKT 50,0 PKT 0,48%
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,41 Prozent höher bei 10.363,22 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,970 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,007 Prozent höher bei 10.321,80 Punkten in den Handel, nach 10.321,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.298,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.376,11 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 9.967,35 Punkte. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 28.01.2026, einen Wert von 10.154,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8.417,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 3,37 Prozent auf 5,92 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,46 Prozent auf 33,33 GBP), Centrica (+ 1,79 Prozent auf 2,11 GBP), NatWest Group (+ 1,50 Prozent auf 5,82 GBP) und Diploma (+ 1,47 Prozent auf 70,07 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Compass Group (-1,76 Prozent auf 28,80 USD), Whitbread (-1,42 Prozent auf 24,37 GBP), J Sainsbury (-1,23 Prozent auf 3,29 GBP), IMI (-1,13 Prozent auf 28,36 GBP) und Experian (-1,11 Prozent auf 27,13 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28.487.797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 262,057 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie hat mit 4,83 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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