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LSE will Plattform für nahezu kontinuierlichen Handel einführen

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London Stock Exchange (LSE)
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Von Najat Kantouar

DOW JONES--Die London Stock Exchange Group plant die Einführung einer neuen Plattform, um einen nahezu kontinuierlichen Handel von Montag bis Freitag zu unterstützen.

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Die Plattform London Stock Exchange 24 werde internationalen Investoren mehr Flexibilität bieten, um auf Marktereignisse zu reagieren, über Zeitzonen hinweg auf Liquidität zuzugreifen und Risiken zu steuern, teilte das Londoner Börsen- und Finanzinformationsunternehmen am Dienstag mit.

LSE 24 werde getrennt vom Hauptmarkt der London Stock Exchange (LSE) betrieben, hieß es weiter. Der Hauptmarkt werde seine derzeitigen Handelszeiten beibehalten.

Die neue Handelsplattform soll bis Ende 2026 für Kundentests zugänglich sein. In der ersten Hälfte 2027 sollen dann börsengehandelte Produkte als erste Anlageklasse eingeführt werden. Dies steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
06.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.