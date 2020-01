LTC Properties gibt monatliche Dividende bekannt

Die LTC Properties Inc. (ISIN: US5021751020, NYSE: LTC) schüttet weiterhin eine monatliche Dividende in Höhe von 19 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Aktionäre erhalten die nächste Zahlung am 31. Januar 2020 (Record date: 23. Januar 2020).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 2,28 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 44,02 US-Dollar (Stand: 2. Januar 2020) 5,18 Prozent. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 47,12 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 41,78 Mio. US-Dollar), wie am 31. Oktober berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2018 betrug der Umsatz 168,65 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 168,07 Mio. US-Dollar).

LTC Properties firmiert als REIT-Gesellschaft (Real Estate Investment Trust), die sich auf Seniorenheime und Gesundheitszentren spezialisiert hat. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,68 Prozent im Minus (Stand: 2. Januar 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,7 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de