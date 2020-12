vodafone-Aktie gewinnt deutlich: Vodafone startet neues Mobilfunknetz für Internet der Dinge

Vodafone ist dabei nicht der erste Telekomkonzern: Die Deutsche Telekom hatte ihr LTE-M-Netz (Long Term Evolution for Machines) bereits Mitte des Jahres freigeschaltet. Telefonica wolle im nächsten Jahr folgen, schreibt die Zeitung Welt ohne Angabe von Quellen.

Schon zum Start decke die neue Technologie in Deutschland eine Fläche von mehr als 95 Prozent ab und reiche bis in Keller, Tiefgaragen oder Fabrikhallen. Zwar ist auch das dafür genutzte Narrowband-IoT-Netz praktisch flächendeckend in Deutschland verfügbar, doch die Datenübertragung der neuen LTE-M-Netze ist deutlich schneller.

An der Börse in London geht es für die Vodafone-Aktie am Dienstag zeitweise um 1,89 Prozent nach oben auf 1,26 britische Pfund.

