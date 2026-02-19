Luchs 2

Der deutsche Rüstungsriese Rheinmetall hat einen Auftrag zur Ausstattung des neuen Spähfahrzeugs Luchs 2 für die Bundeswehr erhalten.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, werden ein Mittelkaliber-Turm, die Maschinenkanone sowie Simulatoren geliefert. Der Auftragswert liege im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Order habe der Düsseldorfer Konzern vom Hauptauftragnehmer General Dynamics European Land Systems erhalten. Der größte Anteil des Luchs-2-Auftragspaketes werde durch die Rheinmetall Electronics GmbH in Bremen erfüllt. Bis 2031 sollen zunächst 274 Türme geliefert werden.

Wer­bung Wer­bung

Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,34 Prozent auf 1.749,50 Euro.

DOW JONES