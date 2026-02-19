DAX25.107 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,7%Nas22.542 -0,6%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
Rheinmetall-Aktie kaum verändert: Neuer Auftrag im dreistelligen Millionen-Bereich erhalten

20.02.26 14:08 Uhr
Der deutsche Rüstungsriese Rheinmetall hat einen Auftrag zur Ausstattung des neuen Spähfahrzeugs Luchs 2 für die Bundeswehr erhalten.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, werden ein Mittelkaliber-Turm, die Maschinenkanone sowie Simulatoren geliefert. Der Auftragswert liege im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Order habe der Düsseldorfer Konzern vom Hauptauftragnehmer General Dynamics European Land Systems erhalten. Der größte Anteil des Luchs-2-Auftragspaketes werde durch die Rheinmetall Electronics GmbH in Bremen erfüllt. Bis 2031 sollen zunächst 274 Türme geliefert werden.

Im XETRA-Handel verliert die Rheinmetall-Aktie zeitweise minimale 0,03 Prozent auf 1.743,00 Euro.

DOW JONES

