Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 4,18 USD.

Die Aktie notierte um 01:59 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,18 USD. Im Tief verlor die Lucid-Aktie bis auf 4,13 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 4,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.869.506 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 326,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,62 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je Lucid-Aktie.

