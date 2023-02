Lucid Aktie News: Lucid am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Lucid 10,57 EUR

Die Lucid-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im NDB-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 11,46 USD abwärts. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,31 USD nach. Mit einem Wert von 11,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NDB-Volumen auf 8.633.322 Lucid-Aktien.

Bei einem Wert von 30,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 6,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 88,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.11.2022 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,43 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84.148,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 195,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,23 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 26.02.2024.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,044 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lucid