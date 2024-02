Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 3,48 USD.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,0 Prozent auf 3,48 USD zu. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 205.324 Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 274,67 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,54 USD ab. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 37,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 137,81 USD in den Büchern – ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 195,46 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 19.02.2025 wird Lucid schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach