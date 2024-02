Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,5 Prozent auf 3,23 EUR.

Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:48 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 3,23 EUR. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,23 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.992 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,87 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 267,83 Prozent. Am 19.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,361 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt zurück

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach