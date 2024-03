Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag im Minus

Lucid im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,28 USD.

Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,6 Prozent auf 3,28 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 3,25 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 3,32 USD. Bisher wurden heute 3.943.904 Lucid-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,18 USD) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 179,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.02.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 157,15 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,71 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Lucid am 02.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,079 USD je Aktie aus.

