Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,07 EUR.

Die Lucid-Aktie wies um 09:17 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,07 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lucid-Aktie bei 3,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,02 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 507 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 180,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,33 EUR fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 31,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,28 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 157,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,71 USD umgesetzt worden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,079 USD ausweisen wird.

