Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,13 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,13 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 43.387 Stück.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 331,23 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,98 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,63 Prozent.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 150,87 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,00 Prozent gesteigert.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,496 USD ausweisen wird.

