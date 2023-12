Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag tiefer

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 3,84 EUR.

Die Lucid-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:44 Uhr um 1,5 Prozent auf 3,84 EUR ab. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,84 EUR ab. Bei 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 100 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 16,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 76,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 3,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 11,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,49 Prozent auf 137,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,372 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

