Lucid Aktie News: Lucid am Donnerstagvormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Lucid 10,91 EUR

0,50% Charts

News

Analysen

Im NDB-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 09:22 Uhr 1,3 Prozent.

Am 18.02.2022 markierte das Papier bei 30,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 6,09 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 94,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84.148,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 195,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,23 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lucid am 22.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Lucid.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2022 -1,044 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

NASDAQ-Aktie Tesla: Wird Teslas Reichweiten-Rekord bald geknackt?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: Lucid