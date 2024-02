Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Mittag ins Plus

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 3,48 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 3,48 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 118.849 Lucid-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,04 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 73,31 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 37,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lucid gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,49 Prozent zurück. Hier wurden 137,81 USD gegenüber 195,46 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Aktie ausweisen dürften.

