Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 3,17 EUR.

Die Lucid-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 08:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 3,17 EUR. Die Lucid-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,23 EUR aus. Bei 3,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.275 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 11,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 274,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2023. Das EPS lag bei -0,28 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,81 USD – das entspricht einem Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,361 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

