Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,4 Prozent im Minus bei 2,71 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 2,71 USD. Im Tief verlor die Lucid-Aktie bis auf 2,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.074.470 Lucid-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2023 bei 8,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 227,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,54 USD am 20.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 39,02 Prozent auf 157,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 257,71 USD gelegen.

Die Lucid-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,062 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Impulsarmer Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Seitwärtstrend

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot