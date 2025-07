Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag billiger

So entwickelt sich Lucid

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,03 USD ab.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,03 USD. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 2,03 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,04 USD. Bisher wurden heute 2.121.531 Lucid-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,43 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,52 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 4,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 06.05.2025 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235,05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,890 USD je Lucid-Aktie.

