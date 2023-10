Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lucid zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 5,35 EUR.

Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 5,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 5,35 EUR. Bei 5,34 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 613 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 205,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,74 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 11,31 Prozent sinken.

Am 07.08.2023 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 150,87 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 97,34 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lucid am 13.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,494 USD je Lucid-Aktie belaufen.

