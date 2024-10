Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 3,22 USD.

Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 3,22 USD ab. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,21 USD nach. Bei 3,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 819.672 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Kurs wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,56 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,58 Mio. USD – ein Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 150,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lucid wird am 05.11.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,185 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus

Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus