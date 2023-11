Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zündet am Nachmittag Kursrakete

Lucid im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 9,5 Prozent auf 4,44 USD zu.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 9,5 Prozent auf 4,44 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 4,45 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 15.861.992 Lucid-Aktien.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD an. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 301,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 150,87 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 97,34 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Lucid rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,496 USD je Aktie ausweisen dürften.

