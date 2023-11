Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Vormittag gefragt

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,09 USD.

Um 09:21 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,09 USD. Bisher wurden heute 22.349 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,81 USD an. Mit einem Zuwachs von 335,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Lucid die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,496 USD je Lucid-Aktie.

