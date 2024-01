Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Lucid am Mittwochvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Lucid. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,83 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 08:57 Uhr 0,8 Prozent. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,83 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,82 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.063 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 326,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Bei einem Wert von 3,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 11,16 Prozent sinken.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 137,81 USD im Vergleich zu 195,46 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,366 USD je Lucid-Aktie.

