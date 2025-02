Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid büßt am Montagnachmittag ein

Lucid im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 2,65 USD ab.

Die Lucid-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 2,65 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Lucid-Aktie bis auf 2,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.824.494 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 40,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,98 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 07.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,04 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,81 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Lucid.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,190 USD je Lucid-Aktie belaufen.

