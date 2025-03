Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 2,24 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 2,24 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Lucid-Aktie sogar auf 2,31 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,27 USD. Bisher wurden heute 1.379.947 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 13,62 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,29 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,47 Mio. USD im Vergleich zu 157,15 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,942 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start zurück

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus