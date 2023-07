Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid schießt am Nachmittag hoch

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,5 Prozent auf 7,27 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 16:08 Uhr 5,5 Prozent. Die Lucid-Aktie legte bis auf 7,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 22.598.749 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,78 USD. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 199,59 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,46 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 08.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 149,43 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,68 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lucid wird am 02.08.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,434 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Lucid-Aktie an der NASDAQ gefragt: Saudi-Fonds stockt erneut Beteiligung auf

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie dampft frühe Gewinne ein: Einstieg bei Aston Martin treibt den Kurs

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? So planen Rivian und Nikola den Turnaround