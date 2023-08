Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,92 USD.

Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 6,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 134.993 Stück.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 197,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,46 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149,43 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 159,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 57,68 USD eingefahren.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,344 USD je Lucid-Aktie.

