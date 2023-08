Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagnachmittag

Lucid im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 6,94 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 16:08 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 7,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.644.617 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 197,12 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,46 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 27,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 149,43 USD – das entspricht einem Zuwachs von 159,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 57,68 USD erwirtschaftet worden.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2023 -1,344 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

