Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 5,52 USD.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 5,52 USD. Zuletzt wechselten 89.308 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,81 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 222,64 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 11,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 07.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie.

