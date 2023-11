Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Aufschlag

Lucid im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 4,60 USD.

Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 4,60 USD. Die Lucid-Aktie legte bis auf 4,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,68 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 15.038.675 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2023 auf bis zu 17,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 287,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,96 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,91 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 07.08.2023 vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,496 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 im Plus