Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 4,06 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 4,06 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 79.606 Aktien.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 338,67 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2023 bei 3,62 USD. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 10,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 137,81 USD in den Büchern – ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 195,46 USD erwirtschaftet hatte.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,366 USD je Lucid-Aktie.

