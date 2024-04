Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 2,74 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 2,74 USD ab. Die Lucid-Aktie sank bis auf 2,72 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 498.071 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2023 bei 8,87 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 224,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,54 USD am 20.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 7,13 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 157,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 39,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 257,71 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,062 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

