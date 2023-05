Lucid Aktie News: Anleger schicken Lucid am Donnerstagmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Lucid 6,72 EUR

Um 12:01 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,44 USD nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.919 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,78 USD. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 65,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,09 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 22,17 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 22.02.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 876,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 257,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,39 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,489 USD je Lucid-Aktie stehen.

