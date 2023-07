Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,33 USD abwärts.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:59 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 7,33 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 7,00 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,06 USD. Bisher wurden heute 53.572.874 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 22.07.2022 markierte das Papier bei 21,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 197,34 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,46 USD ab. Abschläge von 25,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 57,68 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,406 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Lucid-Aktie an der NASDAQ gefragt: Saudi-Fonds stockt erneut Beteiligung auf

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie dampft frühe Gewinne ein: Einstieg bei Aston Martin treibt den Kurs

Rivian und Nikola-Aktien nach Sinkflug ein Kauf? So planen Rivian und Nikola den Turnaround