Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lucid. Zuletzt konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 6,46 EUR.

Um 09:18 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 6,46 EUR. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,55 EUR an. Bei 6,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.795 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,17 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 196,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2023 bei 5,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 08.05.2023. Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 159,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 57,68 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

2023 dürfte Lucid einen Verlust von -1,344 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

