Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Lucid zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lucid-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 5,38 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Lucid-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 5,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35.838 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 17,81 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 231,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Bei 4,97 USD fiel das Papier am 26.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,62 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2023 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 150,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lucid am 13.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,494 USD je Lucid-Aktie.

