Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag auf Höhenflug

Das Papier von Lucid legte um 09:22 Uhr zu und stieg im NDB-Handel um 5,0 Prozent auf 6,48 USD.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 47,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 86,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 6,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,54 Prozent.

Am 08.11.2022 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,43 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 195,46 USD – das entspricht einem Zuwachs von 84.148,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,23 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 26.02.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2022 einen Verlust in Höhe von -1,058 USD je Aktie ausweisen dürften.

