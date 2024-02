Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagmittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,30 USD.

Um 12:04 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,30 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 218.687 Lucid-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 12,65 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 73,91 Prozent niedriger. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 23,03 Prozent sinken.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,361 USD je Lucid-Aktie stehen.

