Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 3,15 USD.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 3,15 USD. Bei 3,14 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.385.848 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 12,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 301,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2024 Kursverluste bis auf 2,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 24,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 137,81 USD, gegenüber 195,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,49 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,361 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

