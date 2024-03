Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Mittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 3,13 USD.

Die Lucid-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,13 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 78.141 Lucid-Aktien.

Bei 9,18 USD erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 193,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.01.2024 bei 2,54 USD. Mit Abgaben von 18,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.02.2024 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 157,15 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 257,71 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Lucid am 02.05.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,083 USD je Aktie aus.

