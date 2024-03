Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 3,19 USD nach.

Die Lucid-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,19 USD abwärts. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,10 USD nach. Bei 3,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.943.284 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 9,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 65,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2024 Kursverluste bis auf 2,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 20,25 Prozent sinken.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 21.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 157,15 USD im Vergleich zu 257,71 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,083 USD je Aktie aus.

