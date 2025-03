Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 2,13 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 2,13 USD zu. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.661.479 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 4,43 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 51,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Am 25.02.2025 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,29 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,47 Mio. USD im Vergleich zu 157,15 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lucid am 12.05.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,942 USD je Lucid-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

