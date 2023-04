Lucid Aktie News: Lucid am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Lucid 6,99 EUR

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,8 Prozent auf 7,68 USD nach. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 7,65 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 7,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.159.911 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 70,66 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,09 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 26,03 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 22.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,28 USD gegenüber -0,64 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 257,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,39 USD umgesetzt.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,326 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images