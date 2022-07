Lucid Aktie News: Lucid am Mittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Lucid 16,43 EUR

Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der NDB-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,85 USD ab. Bisher wurden heute 35.974 Lucid-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2022 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lucid am 16.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 13.11.2023 werfen.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,146 USD einfahren.

