Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie von Lucid zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 2,45 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,45 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 2,47 USD zu. Bei 2,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.584.772 Stück gehandelt.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 44,75 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 1,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,86 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 235,05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 172,74 Mio. USD umgesetzt.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2027 einen Verlust in Höhe von -0,438 USD ausweisen wird.

