Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Lucid

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,53 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,5 Prozent auf 5,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 54.912 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 68,95 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 4,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 10,13 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150,87 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,34 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lucid am 13.11.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,494 USD je Lucid-Aktie.

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

