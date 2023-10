Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagvormittag leichter

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 5,19 EUR.

Um 09:14 Uhr ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 5,19 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,19 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 261 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 16,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 214,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,74 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,62 Prozent.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 97,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,494 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

