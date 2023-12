Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,37 USD.

Das Papier von Lucid konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 4,37 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 4,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.310.732 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,81 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 307,66 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2023 Kursverluste bis auf 3,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 17,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 137,81 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,46 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,372 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

